В Бургас обучиха общинари и огнеборци за работа с дрон

Местната администрация предостави безвъзмездно на пожарната безпилотна система за автоматично излитане, кацане и зареждане

Общински служители и пожарникари в Бургас преминаха през специални курсове на обучение за работа с дрон. Организира ги общината в рамките на проекта "Повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура в Средиземноморието чрез изпълнение на инженерни природосъобразни решения". Той е финансиран по Програма "Хоризонт Европа".

Курсовете се проведоха под ръководството на проф. Георги Христов и неговия екип от Русенския университет "Ангел Кънчев" в центъра за върхови постижения "УНИТе" на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Обучението за работа с дрон цели повишаване на технологичния капацитет на община Бургас за превенция, мониторинг и реакция при пожари, засягащи критичната инфраструктура и населението. По проекта са придобити две индустриални безпилотни летателни системи, включващи 4-роторни дрона, оборудвани с високотехнологични сензори и интелигентна софтуерна платформа.

Местната администрация кандидатства за дроновете, след като през последните години пожари нанесоха сериозни щети на общинска инфраструктура и по чудо огнената стихия не отне човешки животи.

Пламъци изпепелиха къщи и вили в извънградски квартали и местности и опасно доближаваха обитаеми сгради в близкия до Бургас град Българово. През лятото огнеборците трябваше да гасят големи фронтове на север от града, особено в района на Банево, където силният вятър допълнително затрудняваше ситуацията.

Община Бургас предостави за безвъзмездно ползване на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" една от специализираните безпилотни системи DJI Matrice 3 TD Dock 2 Aircraft, която може да изпълнява автономни мисии чрез докинг станция за автоматично излитане, кацане и зареждане.

Безпилотната система, която притежава кметството в Бургас, е от типа DJI Matrice 30 T, оборудванa е с интегрирана термокамера, zoom и широкоъгълна камера с висока резолюция, възможности за нощно наблюдение и интелигентни функции за автоматично изпълнение на мисии. Всичко това позволява ефективно откриване на температурни аномалии, въздушен мониторинг в реално време и прецизно картографиране на засегнати територии, обясниха специалисти.

По време на обучението участниците преминаха през теоретичен модул, включващ нормативната рамка за управление на безпилотни устройства, авиационна безопасност и координация при кризисни ситуации. В практическата част пък бяха отработени умения за пилотиране и изпълнение на мисии с дроновете, работа с докинг станция, бяха демонстрирани и практики за анализ на термографски изображения, както и обработка и интерпретация на събраните данни.

Специално внимание бе обърнато и на приложението на дроновете в реална оперативна среда – локализиране на огнища, подпомагане на действията на терен при кризисни ситуации и последващ анализ на причините и мащаба на възникналите пожари.