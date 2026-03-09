ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подменят важен водопровод в Несебър преди сезона

Димчо Райков

Багери вече къртят настилка по трасето на предвидения за ремонт водопровод.

ВиК – Бургас, започна реконструкцията на главния водопровод в Несебър. Дейностите се изпълняват по Интегрирания воден проект – фаза 2, финансиран от ЕС по програма "Околна среда" на обща стойност 22 млн. лева.

Проектът е от висока обществена значимост - ще модернизира остарелите водопроводни съоръжения, ще намали авариите и загубите на вода, ще увеличи дебита на водоподаването, особено през натоварения туристически сезон.

Тъй като подмяната на този важен тръбопровод е от национално значение и се изпълнява в строго определени срокове, изпълнението му е приоритет пред ограниченията за строителните дейности според Закона за черноморското крайбрежие. За по-бързото приключване на ремонта се работи на три етапа едновременно, обясниха от община Несебър.

Реконструкционните дейности следват посоката от претоварната станция към Несебър. По ул. "Берлин" трасето се включва към ул. "Иван Вазов", където до ул. "Христо Кудев" включително предстои обновяване на водопроводната мрежа. След края на ремонта ул. "Иван Вазов" ще бъде асфалтирана изцяло.

Реализирането на тези дейности е част от плановете на община Несебър и ВиК – Бургас, които са собственици на мрежата, за модернизация на подземната инфраструктура и подобряване на уличната среда, казаха от кметството.

