Трима души са пострадали при катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък

Трима души са пострадали и са откарани в болница след катастрофа между два леки автомобила на главния път между Стара Загора и Казанлък, при разклона за село Черганово, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Движението в района на инцидента се осъществява в една лента. На място има полицейски екип от Районното управление в Казанлък, пише БТА.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен в 15,07 часа. По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил БМВ, управляван от 20-годишен мъж, и лек автомобил "Дачия" с 55-годишен на волана.

След инцидента трима души са откарани за преглед в болница в Стара Загора. Това са водачът на беемвето и 20-годишен мъж, пътник в същия автомобил, както и 48-годишна жена, пътувала в дачията.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.