ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел съобщи за удар по въздушните сили на Иран

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22430196 www.24chasa.bg

Трима души са пострадали при катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък

3080
Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Трима души са пострадали и са откарани в болница след катастрофа между два леки автомобила на главния път между Стара Загора и Казанлък, при разклона за село Черганово, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Движението в района на инцидента се осъществява в една лента. На място има полицейски екип от Районното управление в Казанлък, пише БТА. 

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен в 15,07 часа. По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил БМВ, управляван от 20-годишен мъж, и лек автомобил "Дачия" с 55-годишен на волана.

След инцидента трима души са откарани за преглед в болница в Стара Загора. Това са водачът на беемвето и 20-годишен мъж, пътник в същия автомобил, както и 48-годишна жена, пътувала в дачията. 

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди