При тормоз в училище децата да пишат до директора и в кутията за жалби

Проблемът може да се изплаче анонимно и на националната телефонна линия

ДАЗД установила нарушения в 20 училища миналата година

След самоубийството на 18-годишния Билгин Алишев, което разтърси страната в края на януари, и доказаното от проверката на МОН твърдение на семейството и приятелите му, че е посегнал на живота си заради тормоз в училище, “24 часа” проследи какъв е пътят едно дете да алармира, че има проблем.

Случаи като на Билгин може да бъдат идентифицирани навсякъде в страната

- в различни училища или организации, когато проблемът излиза и извън училищната среда, призна служебният министър на образованието Сергей Игнатов в парламентарния контрол в петък. Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ го попита какви мерки са предприети след трагедията с 18-годишния ученик в баташкото село Нова махала.

В края на февруари е имало още един случай, макар и не така нашумял в медиите - на 16-годишно момче в Хасково.

Билгин е имал проблем с учителката по английски. След трагедията родители и ученици поискаха преподавателката Елихан Хаджийска да бъде отстранена, както и колегите ѝ, които са знаели, но нищо не са направили.

От началото на февруари училището има нов директор и нов учител по английски. Двама педагози са освободени, а един подава оставка. В училището са изпратени психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН.

Учителите се обучават за адекватни реакции

в ситуации на конфликти или тормоз, обясни министър Игнатов.

Мерките срещу тормоза и насилието в училища и детски градини са регламентирани в специален документ - механизъм за противодействие, утвърден със заповед на министъра. В него пише, че всяко училище поддържа регистър на всички установени или докладвани случаи на тормоз, разказа Игнатов за мерките за превенция на агресията, които министерството е въвело. МОН чака резултатите от разследването на прокуратурата, за да се намеси, съобщи той по случая “Билгин”.

Към тази трагедия се наслагват и въпросите как може ученик да отсъства 114 от близо 170 учебни дни и никой да не реагира - като случая с Алекс Макулев, 15-годишната жертва от трагедията “Петрохан - Околчица”.

Къде ученик да сподели, ако нещо го притеснява в училище, и какъв е пътят на сигнала?

Децата могат да се оплачат лично на директора на училището или, ако се притесняват - писмено. Те или родителите им могат да сезират и Регионалното управление по образованието (РУО). Сигналите от ученици, включително свързаните с твърдения за тормоз или неприемливо поведение от учител, могат да се подават по няколко начина. Първо, да са адресирани до директора - на място, чрез кореспонденция по поща или по имейла на училището. Може и чрез формата за жалби и сигнали на интернет страницата на училището, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване. Това обясниха от МОН пред “24 часа”.

Учениците и техните родители могат да се обърнат и към РУО, когато сигналът е свързан с дейността на училището или когато подателят не е удовлетворен от предприетите действия там.

Тормозено дете може да получи подкрепа за проблемите в училище и извън системата на образованието - чрез Националната телефонна линия за деца 116 111. Тя се администрира от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

На този телефон и деца, и възрастни, ако имат тревожна информация, ще бъдат изслушани,

консултирани от професионалисти безплатно и денонощно

Може и анонимно.

През 2025 г. е имало 33 обаждания за нарушаване на правата на децата в училище. При 31 от тях са образувани сигнали, които са предадени на компетентните органи.

Иначе поне по документи всяко училище следва да е разработило процедура за подаване на жалби и сигнали от децата и учениците, свързани със спазване на техните права в образователния процес. Такава е препоръката на ДАЗД.

В много от училищата са поставени кутии, в които учениците да подават своите оплаквания, включително анонимно.

Всеки сигнал се разглежда и проверява, като в зависимост от конкретния случай проверката може да бъде извършена от директора, от РУО или при необходимост - от други компетентни институции. При информация за евентуални нарушения, постъпила в РУО или МОН, те

могат да се самосезират и без данни за подателя

и да извършат проверка.

Част от казусите се решават на ниво училище чрез вътрешни проверки и предприемане на управленски мерки. При по-сериозни случаи се извършват проверки от РУО, МОН и други институции. Когато се установят нарушения, се дават задължителни предписания или се налагат дисциплинарни наказания.

Всеки случай се разглежда индивидуално и при спазване на изискванията за защита на личните данни и интересите на децата, уверяват от МОН. В случая с Билгин обаче информацията за тормоза изобщо не стига до РУО - близки разказват, че момчето опитало да се оплаче на представител, когато бил на посещение в училището, но нищо не последвало. През 2025 г. ДАЗД е проверила 30 училища след сигнал или самосезиране за дете в риск, обясниха оттам за “24 часа”. В 20 от проверените училища са констатирани нарушения и пропуски, за които са издадени

задължителни предписания със 112 конкретни мерки,

придружени с указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните институции.

В други 60 училища е бил извършен планов контрол за евентуално насилие, а в 5 учебни заведения са следили дали се изпълняват дадени по-рано предписания.

При установени проблеми експертите на агенцията се обръщат към кметове, социални служби, министерства, прокуратурата, омбудсмана - всяка институция в държавата, която може и следва да съдейства.

Шефът на ДАЗД е начело на Националния съвет за закрила на детето, който има консултативни и координационни функции. В него влизат зам.-министри от 9 ведомства, шефът на Агенцията за социално подпомагане, представители на комисията за борба с трафика на хора, съвета по наркотици, НОИ, сдружението на общините и пр. Както и на неправителствени организации за защита на детските права.

Над 40 НПО-та, които работят в тази сфера, преброи “24 часа”.

Едни от най-активните в борбата срещу домашното насилие са фондация “Докова и Доков за бъдеще”, която се фокусира върху кампании за превенция, и Женско сдружение “Екатерина Каравелова” в Силистра, което дава специализирана подкрепа за жени и деца, пострадали от домашно насилие и трафик. Сдружение “Млади крила” осигурява правна и институционална закрила на малолетни и непълнолетни. Огромна роля в създаването на сигурна среда играе фондация “За нашите деца”. Каузата ѝ привлича подкрепата на изявени фигури като Георги Господинов и Орлин Павлов. Фондация “Надежда за малките” създава условия, близки до семейните, за бебета и малки деца в преход от кризисна ситуация към сигурен дом. Подобна е мисията и на “SOS Детски селища България”.

