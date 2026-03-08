Татяна Дончева се завърна при БСП, 1/5 от водачите на листи са жени (Обзор)

Крум Зарков първи на две места - в 24-и МИР в София и в Бургас

Татяна Дончева се завръща към БСП. Тя ще води листата в Пловдив-град, гласува Националният съвет на партията в събота. На този етап обаче Дончева се връща в лично качество, а партията ѝ “Движение 21” засега няма да влиза в лявата коалиция. Тя беше част от нея на изборите през 2024 г., но през януари 2025 г. напусна обединението, след като БСП застана зад кабинета “Желязков” заедно с ГЕРБ.

Сега устатата юристка повежда в Пловдив, където се очаква да се изправи срещу Бойко Борисов, който традиционно води там. Както и срещу Румен Радев, за когото се говори, че ще търси генералски сблъсък с лидера на ГЕРБ и в двата района - в Пловдив-град и в 25-и МИР в София.

На тези избори 6 от 31-те водачи на БСП са жени. С изключение на Дончева лидерът Крум Зарков залага на ярки партийни лица, масово номинирани и желани от самите структури. Така той се надява да върне и задържи партийния вот на фона на Румен Радев и неговата коалиция.

Лидерът на БСП Крум Зарков поздрави за 8 март другарките от Българския антифашистки съюз. СНИМКА: ФЕЙСБУК БСП

Зарков единствен ще е начело на две листи - освен в столичния 24-и МИР, той повежда и в Бургас. Сред водачите няма нито един от бившите министри от кабинета “Желязков”, но трима заместници са избрани за първи от структурите - Николай Бериевски ще е в Ловеч, Иван Кръстев в Стара Загора, а Гергана Алексова ще е в Търговище. От досегашните депутати водачи ще са отново Габриел Вълков и Атанас Атанасов (в София), Владимир Георгиев (София-област), Петя Цанкова (Пазарджик), Иван Ибришимов (Кюстендил), Красимир Йорданов (Ямбол). Начело във Варна пък отива д-р Десислав Тасков.