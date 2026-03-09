22 партии носят “България” в името си, но 2­-3 стигат до парламента

Още 1/3 от общо 132 регистрирани залага на българското, но обикновено са на дъното на изборните резултати

22 политически формации разчитат името на България да ги вкара в парламента. 1/6 от регистрираните у нас партии очакват то да им вкара повече депутати, но само три успяват в последните години. Това са “Да, България” и “Демократи за силна България” - коалицията ДБ, и ГЕРБ (“Граждани за европейско развитие на България”).

На тези избори и коалицията “Прогресивна България”, с която Румен Радев влиза в битката за предстоящите избори, е с големи шансове за успех. Името не беше изненада, очакваше се нещо патриотично.

Общо 12 партии и коалиции с “България” в името си са се регистрирали в различни формати за изборите на 19 април.

В тази бройка обаче не влиза ГЕРБ, понеже по регистър и по устав това е пълното им име. Но преди да стане партия, това име носеше сдружението “Граждани за европейско развитие на България”. Така

партията на Бойко Борисов със сигурност е най-успешната с “България” в името

От включването си в политиката през 2009 г. са печелили петте избора за Европарламент и 9 пъти национални избори, като са губили първото място само два пъти.

Извън ГЕРБ най-популярни са “Демократи за силна България” на Атанас Атанасов и “Движение Да, България” на Божидар Божанов и Ивайло Мирчев - коалицията ДБ, която е в парламента през последните пет години. През 2018 г. ДСБ и “Да, България” подписаха създаването на коалиция “Демократична България”, с която участват и до днес. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

До банките през годините са стигали и “Движение България на гражданите” и “Изправи се, БГ” на Мая Манолова, но само като част от по-широки коалиции.

Дълги години с “Коалиция за България” на изборите играеше и БСП, при това успешно. Името си, а и формата, смени през 2013 г., но запази родината - “БСП - Лява България”. 4 години по-късно стана “БСП за България”. А след като отстраниха Корнелия Нинова от лидерския пост, през 2024 г. наследниците ѝ се разграничиха напълно и смениха и името на коалицията на “БСП - Обединена левица”, с което са и в сегашния парламент.

Малцина навярно знаят, но в 51-ия парламент има и партия “Коалиция за теб, България” - лидерът ѝ Красимир Манов е депутат от МЕЧ.

Корнелия Нинова пък си направи партия “Непокорна България”, с която ще играе на тези избори.

Сред коалициите са “Синя България” на Петър Москов и Вили Лилков и “Моя България” на Ивайло Дражев.

Преди дни се появи дори и

“Просперираща България”, но не получи регистрация от ЦИК

Партиите КОЙ и “Българска земеделска партия” се коалирали и опитали да се регистрират като “Подкрепи Радев”, после го сменили на “Просперираща България”, явно с цел да заблудят поддръжниците на Радев и да му отмъкнат някой глас. ЦИК обаче не ги допусна до изборите заради пропуски в документите.

Вървяха слухове, че зад Радев и коалицията му застава Цветан Цветанов. И двете страни отрекоха, но е факт, че партията му “Републиканци за България” не се регистрира за участие в тези избори. Нито пък “Български възход” на бившия служебен премиер Стефан Янев.

Останалите партии с България в името си звучат доста еднакво и повечето не блестят с особени изборни резултати поне в национален план: “България на труда и разума”, “Справедлива България, обединени родолюбци”, “Консервативна България”, “Нова България”, “Будна България”, “Кауза България”, “За Велика България”... списъкът продължава. Отделно има още 26 “български” партии: “Български глас”, “Българско лято”, “Българска пролет”... Така от 132 регистрирани партии една трета залага на “българщината” в името си. Интересното е, че статистически, обикновено точно тези партии изпълват дъното на класацията в изборните резултати. Например

на последните избори пет партии са с под 1000 гласа,

сред които са “България на труда и разума”, “Български път”, “Български съюз за директна демокрация” и “Булгари”.

При толкова много България и българско на партийната сцена е интересно дали Румен Радев ще запази името “Прогресивна България” и за бъдещия си политически проект. Защото как ще се казва партията му е най-горещият въпрос, след като на 19 януари той подаде оставка като президент. Това беше дори по-любопитно от кои ще са хората около него, понеже поне част от тях си бяха ясни - тези, с които девет години работи на “Дондуков” 2, а някои от тях направи и служебни министри. Име все още няма и скоро няма и да има, понеже в първото си интервю след оставката Радев заяви, че с партийно строителство ще се занимава след изборите.

В първите дни след излизането му от “Дондуков” 2 още несъществуващият формат имаше не един и двама кръстници. Появиха се теории в социалните мрежи, че може да кръсти партията си

“Нашата България” - този израз той използва на няколко пъти

в обръщението си. Името одобри и бившият началник на кабинета му Иво Христов, определи го като “добро”.

Спекулациите се подсилиха най-вече от това, че в първите дни след оставката бяха подадени искания за патентоване на няколко имена за партии. Първото беше именно “Нашата България”, внесено в Патентното ведомство на 27 януари - точно седмица след като Радев подаде оставка пред Конституционния съд. Заявителят е анонимен, но е декларирал, че ще ползва името за издаването на печатни материали, политическа дейност, набиране на средства за политически цели, публикуване на материали онлайн и съвети в областта на политиката. Идеята се коментираше толкова усилено, че на следващия ден от екипа на бившия президент трябваше публично да обяснят, че марката няма нищо общо с Радев.

В крайна сметка обаче в коалицията му влезе формация, която

стъпва на подобно словосъчетание - “Нашият народ”

То е преименувано от “Нашият град”, с което на последните местни избори близки до Радев играха за кметове.

На 29 януари са подадени още две заявки за политически марки с подобни имена - “Български алианс за демокрация и напредък” и “Български демократичен алианс”. Поискал е да ги запази столичният адвокат Владимир Пенков. Тогава пред “24 часа” той обясни, че регистрацията не е за партия на Румен Радев, нито за негова лична. Увери, че няма да го видим в листите за предстоящите избори, но не разкри кой готви нов политически проект.

Преди Радев да обяви чия партийна регистрация ще ползва, имаше спекулации, че може и да е “България може” на Кузман Илиев, но оттам отказаха такъв вариант. Бяха изразили готовност обаче да работят с него. През последния месец обаче партията преживя трус - кръгът около Илиев изключи бивши хора на “Възраждане”, сред които съпредседателя Иво Русчев и организационния секретар Николай Дренчев.

Вариант беше и новоучредената “Трети март”, от която дори поканиха Радев за лидер, но той се разграничи остро. Тя обаче получи отказ за регистрация от СГС заради непълни документи, затова лидерът ѝ Тихомир Атанасов сега ще играе на изборите като коалиция с три партии, сред които “Велика България” и Партията на българските жени.