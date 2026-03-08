Внезапно почина детският хирург от "Пирогов" д-р Михаил Димитров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Детският хирург д-р Михаил Димитров е починал внезапно. Детската хирургия загуби един от най-светлите си хора, съобщиха колегите му от УМБАЛСМ "Пирогов".

Той е само на 52 години, но повече от 20 години работи в спешната болница. "Лекар с безупречен усет, търпелив ментор на младите ни колеги и приятел, който никога не предаде никого!", казват колегите му.

"Покланяме се пред професионалиста и човека, който с примера си показа, че моралът и добротата са въпрос само на личен избор и няма как да зависят от обстоятелствата! В Детска хирургия загубихме колегата, на чиито ръце винаги сме разчитали, но избираме светлината - да запазим спомена за великолепното чувство за хумор на Мишо и смеха, който ни подаряваше!".

Ръководството на университетската болница "Пирогов" поднася съболезнования на семейството, близките и колегите на д-р Димитров!

Заради вас имам здраво дете - пишат под поста за смъртта на хирурга във фейсбук благодарни пациенти.