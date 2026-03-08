ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йоси Леви Сфари: Колко ще продължи конфликтът зави...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22430654 www.24chasa.bg

Внезапно почина детският хирург от "Пирогов" д-р Михаил Димитров

4220
Д-р Михаил Димитров

Детският хирург д-р Михаил Димитров е починал внезапно. Детската хирургия загуби един от най-светлите си хора, съобщиха колегите му от УМБАЛСМ  "Пирогов".

Той е само на 52 години, но повече от 20 години работи в спешната болница. "Лекар с безупречен усет, търпелив ментор на младите ни колеги и приятел, който никога не предаде никого!", казват колегите му.

"Покланяме се пред професионалиста и човека, който с примера си показа, че моралът и добротата са въпрос само на личен избор и няма как да зависят от обстоятелствата! В Детска хирургия загубихме колегата, на чиито ръце винаги сме разчитали, но избираме светлината - да запазим спомена за великолепното чувство за хумор на Мишо и смеха, който ни подаряваше!".

Ръководството на университетската болница "Пирогов" поднася съболезнования на семейството, близките и колегите на д-р Димитров!

Заради вас имам здраво дете -  пишат под поста  за смъртта на хирурга във фейсбук благодарни пациенти.

Д-р Михаил Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди