Кьовеши май трябва да каже защо така категорично ни върна Теодора Георгиева - шумното кацане тук вече е в предизборния календар

Българският европрокурор ще чака решението на съда в Люксембург за своето уволнение с охрана тук

Делян Пеевски за втори път сезира обвинението в София и Люксембург за фалшив сигнал срещу него от нейна страна

Теодора Георгиева се е намесвала в българските казуси, които Европейската прокуратура е проверявала. Това според правилата е недопустимо - европейските прокурори нямат правото нито да влияят, нито да оказват натиск върху свидетели, когато от офиса на Лаура Кьовеши проверяват сигнали от държавите, от които те идват.

Юристи, които познават правилата на тази нова структура, са убедени, че това стои зад обяснението “сериозни нарушения”. С подобен мотив Европейската прокуратура в Люксембург върна с обратен билет към България Теодора Георгиева и с искане Съдът на Европейския съюз да се произнесе за нейното уволнение.

На родна територия тук, ситуацията започна да изглежда по друг начин.

Теодора Георгиева кацна шумно, със сигнал за натиск и заплахи, с искане и получаване на охрана от МВР и с първо телевизионно интервю. (Какво каза още - виж в карето.)

10 дни след като Лаура Кьовеши поиска съдът на Европейския съюз да се произнесе, тъй като нарушенията на Георгиева били толкова тежки, се

завихри поредната буря след “Петрохан”

Макар и никой официално да не е казал какви конкретно са нарушенията на първия български магистрат в прокуратурата в Люксембург, то неофициално се твърди, че се е месила по досъдебни производства. Едното за газохранилището в с. Чирен, другото за пристанището фантом във Варна.

Бившият кмет на града Иван Портних потвърди, че лично Георгиева го е разпитвала.

Според регламента, на който се базира Европейската прокуратура, обаче българката е имала право само да координира действията между Люксембург и делегираните прокурори. Те пък са тези, които в своите държави работят по конкретните досъдебни производства за злоупотреби, тоест разпитват, назначават експертизи, дават указания на разследващите, предлагат на съда да налага запори. А в Европа не е прието някой, пък било то и по високостоящ, да се бърка на разследващия екип.

Пред Нова тв в неделя Теодора Георгиева заяви, че за решението за нейното отстраняване е повлияло и това, че при среща с европейски прокурори миналата година и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е казал, че тя е разследвана за подкупи. А това било твърдение в анонимното писмо, пратено до медиите уж от Петьо Петров, известен като Пепи Еврото.

Още преди да стъпи на родна земя, в петък Теодора Георгиева поиска охрана, защото се чувствала заплашена. МВР я осигури тутакси.

Отстранената от Кьовеши подаде и сигнал до правосъдния министър Андрей Янкулов за “събитията и поведението на високопоставени длъжностни лица от различни институции” - прокуратурата и политически лидер. В съобщението за сигнала не се назовава лидерът на ДПС Делян Пеевски, но се уточнява, че е санкциониран от САЩ. Не се споменава и името на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Но от съобщението става ясно, че сигналът е изпратен и до прокурора по механизма за разследване на главния прокурор, тоест то е свързано със Сарафов. В неделя в тв интервюто си Георгиева обясни, че иска разследване по механизма за разследване на главния прокурор заради обвиненията, изречени от Сарафов към нея пред европейските прокурори, посетили през м.г. нашата страна.

Още в петък вечерта лидерът на “ДПС - Ново начало” Делян Пеевски официално обяви, че сезира заради “фалшивия сигнал” на Теодора Георгиева три адреса - Софийската градска прокуратура, Европейската прокуратура в Люксембург и същия обвинител, който е по механизма за разследване на главния прокурор.

Пеевски напомни, че преди година е

пратил вече веднъж сигнал, но няма отговор

от прокуратурата Предишният беше от март 2025 г. Затова и според него “всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, трябва да бъде пресичано от истината, цялата истина и нищо друго освен истината”, пише Пеевски.

В ситуацията около Теодора Георгиева политикът вижда “поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния чадър “Петрохан” - ПП-ДБ, и им се подготвя служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят”. Очевидно е вече, че и след трагедията и мистерията около шестте трупа в началото на февруари съдбата на Теодора Георгиева - също се превръща в част от предизборния календар, уви.

В същото време това е поредна серия около сагата с нея, започнала през 2023 г. , а и около офиса на Европейската прокуратура в София.

Стартът на институцията беше през юни 2021 г. и беше белязан с големи очаквания. Мнозина вярваха, че магистратите под ръководството на Лаура Кьовеши ще преборят злоупотребите с евросредства като с магическа пръчка, а килиите ще се напълнят с корумпирани чиновници и тарикати, богатеещи благодарение на точенето на пари от ЕС. За България тези пет години надеждите не се оправдаха и

офисът на Европрокуратурата в София изостава от отличниците Италия и Германия, но пък скандали не липсваха.

Първо трудно вървеше подборът на делегирани прокурори, липсваха и кандидати, стигна се и дотам, че някои от назначените само след месеци напуснаха. Заради проблемите през март 2023 г. Лаура Кьовеши изпрати проверка в офиса в София. Кое я наложи, не беше съобщено.

Неофициално се говореше, че има напрежение. Пак неофициално се твърдеше, че принос за нагорещената атмосфера има и родният европейски прокурор. Тъй като

от офиса на Европрокуратурата в София трудно излиза информация, дали е било така, не се разбра.

Как е завършила проверката на Кьовеши, също не стана ясно, но при изслушването на кандидатите за нов европейски прокурор през този февруари 2026 г. се чу, че обстановката вече била много добра.

Изборът на нов европейски прокурор не е свързан с наказанието на Теодора Георгиева, а защото мандатът ѝ изтича през юни. От нейното отстраняване функциите ѝ изпълнява Димитър Беличев, който е шеф на офиса в София. Той също е кандидат за европейски прокурор и е сред тримата одобрени.

Шефът на офиса на Европейската прокуратура в София Димитър Беличев временно изпълнява функциите на Теодора Георгиева, откакто тя е отстранена.

Наред с трудния подбор на 15-те делегирани прокурори, които работят в София, започнаха и сканадалите около Теодора Георгиева.

Когато през 2019 г. тя се кандидатира за поста беше съдия в Административния съд в София. Там беше от 2018 г., като преди това е работила като прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура. Според bird.bg съпругът ѝ Васил Георгиев бил депутат и зам.-министър на външните работи от ИТН в правителството на Кирил Петков.

Освен Георгиева в първия конкурс за европейски прокурор бяха одобрени Десислава Пиронева и Светлана Шопова,

Светлана Шопова и Десислава Пиронева (от ляво на дясно ), които бяха конкурентки на Теодора Георгиева през 2019 г., се явиха и на новия конкурс за европейски прокурор.

която сега е делигиран прокурор. И двете отново се явиха на конкурса за европейски прокурор преди седмици.

Преди близо седем години трите бяха подбрани от 7-членна комисия, оглавявана от тогавашния зам.-министър на правосъдието Евгени Стоянов. Останалите членове на комисията бяха Вероника Имова, Драгомир Кояджиков, Гергана Мутафова и Георги Кузманов от Висшия съдебен съвет, директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева и проф. Маргарита Чинова. В началото на 2020 г. Пиронева се оттегли, след като тогавашният главен прокурор Иван Гешев я предложи за заместничка и тя зае поста.

През юни 2020 г. Съветът на Европейския съюз избра Георгиева пред Шопова. По онова време процедурата не вълнуваше особено - не за друго, а защото цялото внимание беше ангажирано с пандемията, връхлетяла Европа.

Преди дни, когато бившата заместничка на Гешев Десислава Пиронева отново се яви за европейски прокурор, тя се върна и към своето предишно участие.

Посочи, че е била класирана на първо място, на второ е била Светлана Шопова, а на трета позиция - Теодора Георгиева. В писмо тогавашният министър на правосъдието посочил, че предложението е за Георгиева. По думите на Пиронева решението било политическо, защото министерството определяло и изпълнявало политики.

Допълни, че е поискала и е получила документите, които засягат нейната кандидатура, но не можела да ги огласи, защото пишело, че може да се използват само пред съд. Но от тях научила как се е движила процедурата. Три години след избора на Теодора Георгиева около нейното име

изплува и сянката на Петьо Петров - Пепи Еврото и неговия ресторант “Осемте джуджета”

Това стана в момента, когато той вече беше изчезнал, войната в прокуратурата, развихрила се през лятото на 2023 г.- поутихнала.

През октомври същата година редица медии получиха сигнал, подписан от неизвестен подател, представящ се за Петьо Петров. В него се твърдеше, че той давал по 10 000 лв. на месец на Георгиева в бившия ресторант “Осемте джуджета”, за да манипулира конкретни дела в негов интерес.

Прокуратурата образува проверка, а Теодора Георгиева обясни, че атаката идвала от шефовете на Пепи Еврото, посочвайки Гешев.

Истинската жега около нея обаче започна 3 месеца преди отстраняването ѝ в края на март 2025 г. В началото на февруари същата година тя участва в дискусия за съдебната реформа. Там обяви, че няколко свидетели, които са разпитвани по дело на Европейската прокуратура, били уволнени от държавна служба. Освен това МВР отказвало да изпълнява съдебно решение за претърсване и изземване. Пак неофициално се разбра, че става дума за казуса “Чирен”.

Три седмици по-късно майка ѝ почина след пожар в къщата си в плевенско село. Разследването не установи следи от насилствена смърт, но пък в неделя по Нова тв Георгиева заяви, че се води досъдебно производство за убийство.

На 24 март 2025 г. Георгиева призова изпълнителния директор на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов да се яви в офиса на Европрокуратурата в София, но той не го направи, тъй като бил в болнични. Неофициално се лансира причина да бъде извикан на разпит - от съобщение на Европейската прокуратура стана ясно, че с подписа на разследваното длъжностно лице е бил променен договорът, с който фирмите ще копаят с по-евтин, но по-опасен метод, а щетата за европейския бюджет е 78 млн. евро.

На 11 март 2025 г. до медиите беше изпратен клип от охранителна камера, на който двама души си говорят. Единият от тях е лобистът в съдебната власт Петьо Петров - Пепи Еврото, изчезнал безследно 2 г. по-рано. В уточнение към видеото бе посочено, че жената срещу него е Теодора Георгиева. Записът е от 13 януари 2020 г., когато Георгиева е съдия в Административния съд - София-град, и един от кандидатите за поста европейски прокурор.

По това време Пепи Еврото още не беше осветен като основен герой за търговия с влияние в съдебната власт с филма “8-те джуджета”. “По време на срещата аз и Теди се договаряме как тя от трети класиран кандидат за европрокурор може да стане първа чрез отстраняване на първите двама класирани”, пишеше в обяснението към видеото, изпратено от анонимен автор.

Според Георгиева видеото е разпространено като компромат срещу нея,

като преди това била предупредена през посредници да не обвинява Малинов. Последва скандал с обвинения към политици, че я притискат заради разследването “Чирен”.

След публикуването на клипа с Пепи Еврото Софийската градска прокуратура се самосезира и възложи на Комисията за противодействие на корупцията да провери как е излъчена и назначена Георгиева. Комисията вече е закрита, а от проверката няма резултат.

Георгиева твърди, че е била заведена при Пепи Еврото от Емилия Русинова, която беше избрана за градски прокурор на София преди дни за втори път.

Георгиева отишла от любопитство, ходила при Пепи Еврото два-три пъти, преди това не знаела кой е. Сега искала експертиза да докаже, че записът е манипулиран и изрязан.

Европрокурорката: Записите, на които сме аз и Пепи Еврото, са изпратени от кабинета на Сарафов

И.ф. главния прокурор Борислав Сарафов

Европрокурорът Теодора Георгиева настоява за експертиза на записите, които бяха разпространени анонимно и на които се вижда как тя разговаря с Петьо Петров - Пепи Еврото. Тя твърди, че кадрите са били монтирани и “има данни, че са разпространени от кабинета на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов”.

“Настоявам да бъде открито досъдебно производство, за да бъдат направени съответните експертизи, които могат да докажат тези твърдения”, заяви Георгиева по Нова тв. Тя обясни, че е подала сигнал за престъпления по служба срещу и.ф. главния прокурор в този момент, защото сега са ѝ “станали ясни някои обстоятелства”. Георгиева потвърди, че е посещавала 2-3 пъти офиса на Петьо Петров - Пепи Еврото в “Осемте джуджета”, но определя твърденията, че е вземала подкупи “като клевети, които целят да я дискредитират”. При Пепи Еврото била заведена от Емилия Русинова, която само преди дни беше избрана за градски прокурор на София за втори път. Според Георгиева срещата била инициирана от Русинова след края на конкурсната процедура и вече е била изслушана като кандидат за български европрокурор. По думите ѝ няколко пъти било искано от нея да оттегли документите си, но тя отказала.