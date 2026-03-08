Ивайло Мирчев: Апелирам всяка парламентарна сила да подкрепи удължаването на бюджета

"Ще апелирам към всяка адекватна политическа сила в парламента да подкрепи удължаването на бюджета", каза съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев пред БНТ.

„Мисля, че ще съберем 100% и това няма да бъде проблем. Нещо много важно. Трябва да гласуваме в удължителния бюджет и парите, които са по механизма SAFE, които са свързани с превъоръжаването на българската армия. Това е нещо критично важно и ще апелирам към всяка адекватна политическа сила в парламента да подкрепи удължаването.", допълни той.

Ивайло Мирчев определи като доста добри действията на служебния външен министър Надежда Нейнски и нейния екип по евакуацията на нашите сънародници от зоната на конфликта в Близкя Изток, а на кабинета като цяло – като впечатляващи: "Бих казвал, доста добра работа на Надежда Нейнски и на екипа й в служебното правителство, тъй като за изключително кратко време, това е най-голямата евакуация в историята на страната, служебното правителство успя да се справи."

Мирчев допълни, че се надява на проверка на работата на консулството в Дубай заради сигналите от наши сънародници, че е имало списъци с вип-пасажери.

По повод двете заседания на Съвета по сигурността при премиера, Ивайло Мирчев припомни, че той има два формата – оперативен и с присъствието на политическите сили.

"Аз бях на втората среща на съвета за сигурност и там се оказа, че всъщност работата е свършена и ни докладаха какво е свършено. Важното тук е, че правителството си свърши работата. Впечатляващо, между другото, за служебно експертно правителство е това нещо", каза още Мирчев.

По повод случая с българския европрокурор Теодора Георгиева Мирчев обяви, че както решението на колегиума на Европейската прокуратура, че тя е виновна в дисциплинарни нарушения, така и нейния сигнал, че е била заплашвана и притискана трябва да бъдат много внимателно обследвани: "Големият проблем обаче е, че това е пореден сигнал. И то на Европейския прокурор, към главният прокурор на България и към политическия лидер, очевидно става дума за Делян Пеевски. Не е тайна влиянието на Пеевски в съдебната система. Не е тайна и за никого. Не е тайна, че Сарафов, заедно с друга групичка гравитиращи около Пеевски контролират голяма част от службите в България, от съдебната система, от отделните съдилища, дори конкретни съдии. На това трябва да се сложи край."

По повод смените както на областните управители, така и на шефовете на местните полицейски управления, Мирчев припомни: "Ако се спомняте, на консултациите при президента Йотова, ние първи, мисля, заложихме тези приоритети, как България да има честни избори. Да бъдат сменени областните управители. Да бъдат сменени шефовете на МВР-та. Не защото трябва да имаме това и някой трябва да бъде сменен, а защото те участват в купуването на гласове и те правят изборите в България нечестни. Да се направи много добра ревизия на плащанията към общините. Всичко това се превърна в приоритети и на служебното правителство. Засягат се доста тежко определени интереси на модела Борисов-Пеевски. Атаките, ако забелязвате, идват оттам. Те са основно по тези министри, които най-сериозно атакуват въпросния модел."