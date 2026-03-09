ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва изплащането на пенсиите

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22431509 www.24chasa.bg

Започва изплащането на пенсиите

2544
НОИ Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

От днес започва изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“. То ще завърши на 20 март (петък), съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ), информира БТА. 

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат на 9 март 2026 г.

От началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет.

 

НОИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди