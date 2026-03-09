Цветомир Николов: Има геополитически риск за цената на петрола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Геополитически риск съществува за цената на петрола и газа. Това коментира по bTV Цветомир Николов.

На пазара на дребно има конкуренция, така че няма спекула. На пазара на едро няма конкуренция, основният доставчик е рафинерията в Бургас.

Доставките са фиксирани, договорите не подлежат на промяна. Няма причина да се ограничава износът. Основният проблем е, че суровината, която влиза, е скъпа. Държавата може да намали определени данъчни ставки, каза експертът. Търговците на дребно леко повишават цените, така шокът да не е ударен, нормални търговски практики, каза още Николов.