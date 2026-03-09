Потушени са 115 пожара за денонощие, един е загинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За изминалото денонощие противопожарните звена са ликвидирали общо 115 пожара и са се отзовали на 146 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", информира БТА.

Загинал е един човек при пожарите.

В 21,51 ч. вчера в Оперативния център при РДПБЗН - Стара Загора е получено съобщение за пожар в къща в село Братя Кунчеви, община Стара Загора. В произшествието е загинал мъж на 53 г., а то е ликвидирано от екип с един противопожарен автомобил.

В 14,40 ч. вчера в Оперативен център при РДПБЗН-Ловеч е получен сигнал за тежка катастрофа между два автомобила с последвал пожар на пътя между селата Дерманци и Ъглен общ. Луковит, област Ловеч.

Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила. Загинали са трима души, сред които деца на 11 и 14 г., се посочва в съобщението.

С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които 14 в жилищни сгради, 5 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 4 в транспортни средства и пр.

Без нанесени материални щети са възникнали 86 пожара.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са шест.