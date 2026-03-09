Крум Зарков: Радев няма намерение да вади България от геополитическата й орбита

Румен Радев, доколкото съм работил с него, няма никакво намерение и никога не е имал намерение да вади България от геополитическата й орбита. Това не е сериозно нещо. Оттам нататък какви са плановете и програмите на коалицията, с която той се явява на избори, не бих могъл да знам.

Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков пред Нова тв.

Нашето отношение към Румен Радев като социалисти е ясно - ние сме работили за неговото избиране и считаме, че беше достоен държавен глава. Остава да разберем какво е отношението на Румен Радев към социалистите, коментира Зарков.

Илияна Йотова в момента е най-авторитетният социалист на върха на държавата, така че вашият въпрос е логичен, но ще му отговорим, когато му дойде времето, каза Зарков на въпрос дали БСП ще издигне Йотова за кандидат-президент.

БСП има едно предимство спрямо други партии - че сме истинска политическа организация. При нас нещата се случиха по друг начин, имаше апел отдолу, коментира Зарков и даде за пример собствената си номинация.

Всички очакваха да се избием, но наредихме първи своите листи. Ние трябва отново да развием имунитет, допълни той.

Би било твърде лесно, ако имаше една партия на статуквото. Истината е, че то се опитва да пробие във всички партии - стари и нови, завладява ги. В БСП минахме през такъв период, но намерихме сили да се отърсим и вървим по пътя си, коментира новият соцлидер.

Никога няма да излезем от спиралата на избори, докато си затваряме очите, че властта се пази през канапетата на Пепи Еврото и компроматните банки, коментира още Зарков по повод сигнала на Теодора Георгиева.

По думите му, ако съществуват компромати срещу дадени представители на съдебната власт или политиката, те рано или късно ще станат публични. „Тези, които са заплашвани, трябва да знаят, че ако има нещо за тях, то така или иначе ще излезе. Единственото средство за защита е публичността", подчерта Зарков.

Той коментира и предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет, като заяви, че от БСП имат резерви към служебния кабинет, но смятат, че действията на министъра на правосъдието Андрей Янкулов трябва да бъдат подкрепени.