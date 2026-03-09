ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български национал с картон в Полша

ДПС - Ново начало ще внесе промени в закона за бюджета за великденски добавки за пенсионерите

Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС-Ново Начало

Парламентарната група на ДПС - Ново начало ще внесе промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността. Това съобщиха от пресцентъра на партията. 

В проекта се предвиждат еднократна помощ за най-бедните пенсионери.

"Миналата година мярката отново беше приета по предложение на ДПС - Ново начало и достигна до близо 680 000 пенсионери.

Парламентът и служебното правителство трябва да се занимават по-малко с вътрешни драми и разправии и повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота", пише още в прессъобщението.

