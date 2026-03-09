Служители на градския транспорт във Варна протестират, блокират Аспаруховия мост

Протести на служителите в градски транспорт започват днес в няколко града на страната. Най-мащабният ще бъде във Варна, където се очакват блокади на важни пътни артерии.

Ана Ковачева, областен координатор на КНСБ за Варна обясни, че КНСБ настоява за политика за увеличение на доходите в сектора за градския транспорт за цялата страна, като от днес започват служителите на градски транспорт с протестно автошествие, което ще започне от 11:00 часа, ще мине през целия град и ще завърши в участък на Аспаруховия мост. След Варна, в утрешния ден ще бъдат в протестна готовност служителите на градския транспорт в Русе, следват служителите на София и на Агенция "Пътна инфраструктура".

Синдикатите настояват за увеличение на заплатите в сектора, което да бъде заложено чрез удължителния закон за бюджета. Днешната акция е предупредителна.