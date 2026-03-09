Шестима загинали в 14 катастрофи за денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При 14 пътни произшествия в страната през изминалото денонощие са загинали шестима души, а са ранени 15 души, съобщава МВР на сайта си, информира БТА.

В София са регистрирани 13 леки произшествия и три тежки, при които има трима ранени.

От началото на месеца са станали 106 произшествия с девет загинали и 132 ранени. От началото на годината катастрофите са 905, загинали са 69, а ранени – 1131. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с четири повече загинали участници в движението по пътищата.