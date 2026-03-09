Жена открадна цветя за 1000 евро на 8 март в Несебър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Навръх 8 март в РУ - Несебър е получен сигнал за откраднати цветя на приблизителна стойност от 1000 евро, съобщават от ОД на МВР-Бургас.

Сигналът е получен в 9:00 ч. от частен обект, разположен в несебърската местност "Кокалу". Откраднати са множество кашони със саксийни цветя на обща стойност около 1 000 евро.

В резултат на бързите полицейски действия е установена и задържана една от извършителките на кражбата – това е 41 годишна жена от котленското село Градец.

Откраднатите цветя са намерени и върнати на собственика. По случая е образувано бързо производство.