Пощенски служители протестираха във Велико Търново, пенсионери ги подкрепят

Вместо да седнат зад гишетата и да започнат да раздават пенсии, пощенските служители във Велико Търново застанаха с плакати пред сградата на централна поща в града, за да поискат по-добри условия на труд и 5% увеличение на заплатите си. Те са на субсидия от държавата и с удължителния бюджет за тях не е предвидено вдигането на доходите. Така получават малко над минималната заплата.

Докато стояха пред входа с лозунги "Срам ме е от заплатата ми", "По-добри условия на труд в "Български пощи", "По-високи доходи", десетки пенсионери вече чакаха ред в преддверието на паричния салон.

"Разбирам хората, но ако не го направим днес никой няма да ни забележи. Нищо нямаме за работа - химикали, материали, работим под индиго. В същото време работата ни се увеличи много. Работим с тонове монети. На 1 февруари аз съм изпратила в банката 12 000 на монети. Броила съм ги от сутринта от 6 ч. до 17 ч. , няма смогване", разказа една от служителките.

"Откакто навлезе еврото, помагам в главна каса, работим извънредно, но стоим в пощата, защото си обичаме работата, свикнали сме", разказва Даниела, която е контрольор в пощенската станция.

Хората, чакащи за пенсии, подкрепиха протестиращите пощенци.

"И те работят, и те пари искат! Малко са парите. Но и пенсионерите кой да ги подкрепи?", коментираха възрастните.