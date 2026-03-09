8 месеца строг затвор за мъж, спипан с марихуана и амфетамини в колата си край Анево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общата стойност на дрогата била около 755 евро

За 8 месеца влиза в затвора шофьор, хванат с наркотици в автомобила си на Подбалканския път, в района на сопотското село Анево. Той се е признал за виновен и е сключил споразумение с прокуратурата.

На 5 декември м.г. служители на реда проверили колата "Фолксваген Пасат". Вътре открили малко над 8 грама марихуана и 32,8 грама амфетамини на обща стойност около 755 евро.

Наказанието "лишаване от свобода" мъжът ще изтърпи при първоначален строг режим. Той трябва да плати разноските по делото в размер на 114,88 евро.

Решението на Районния съд в Карлово, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.