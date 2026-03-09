Състезателите от Спортен клуб УШУ – Монтана спечелиха 23 индивидуални медала и едно първо място в отборно изпълнение на Републиканското първенство по ушу, кунг фу и туйшоу, което се проведе на 7 март в Перник, съобщиха от ръководството на клуба.

Възпитаниците на треньора Асен Асенов се представиха в техническите форми на стила Винг Чун и в контактната дисциплина „Бутащи ръце", като завоюваха няколко шампионски титли. Най-резултатен от монтанския тим беше Даниел Цветков, който спечели четири златни и един сребърен медал в различни дисциплини. Със силно представяне се открои и Вяра Георгиева, която завоюва четири златни медала. Руби Никълсън добави към актива си една шампионска титла и две сребърни отличия. Сред призьорите се нареди и Самуил Янев, който донесе златен, сребърен и бронзов медал за клуба. Николай Давидков спечели два бронзови медала. Раден Гоцак завоюва сребро в „Бутащи ръце" (фиксирана стъпка). Самуил Благоев остана на втора позиция във формата „Бю Джи". Най-малките състезателки Ема Константинова и Варвара Граховская се класираха съответно на второ и трето място в дисциплините „Сю Ним Тао" и „Бутащи ръце".

Състезателите на Спортен клуб УШУ – Монтана заеха първо място в груповото изпълнение на формата „Сю Ним Тао".

В Републиканското първенство по ушу, кунг фу и туйшоу в Перник участваха девет клуба от Варна, Монтана, Перник, Пловдив, София и Стара Загора.

През декември 2025 година Спортен клуб УШУ - Монтана спечели 18 медала от Републиканското първенство по Ушу и Санда, което се състоя в Елин Пелин. През ноември състезателите на клуба спечелиха пет медала в Балканските открити Ушу игри - Balkan Open Wushu Games 2025 в Бургас. През април възпитаниците на Асен Асенов спечелиха турнира за четвъртата Купа на България по Ушу за деца и юноши, който се проведе в София.

В края на 2024 година треньорът на Спортен клуб УШУ в Монтана Асен Асенов взе пет медала на шампионат по Винг Чун в Китай. А през август 2024 година той заслужи злато, сребро и трето място в комплексното класиране на Световното първенство по Винг Чун в манастира Южен Шаолин, Китай.