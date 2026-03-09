БЧК – Велико Търново подпомогна над 12 500 души през 2025 г., младите доброволци реализираха десетки инициативи. Това стана ясно от отчета на Областния съвет на БЧК.

Основен акцент в работата на организацията остава подкрепата за уязвимите групи, развитието на доброволчеството, обучението по първа помощ и подготовката на населението за действия при бедствия и кризисни ситуации, подчерта председателят д-р Галина Гарева.

По традиция Великотърновският митрополит Григорий, който е зам.-председател на организацията, благослови всички членове, доброволци и партньори, които подкрепят дейността на червенокръстката организация.

През изминалата година БЧК – Велико Търново продължи активната си социално-помощна дейност. В рамките на „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г." са подпомогнати 12 522 души от общо 14 281 правоимащи, което представлява 87,68% обхват. Освен хранителни продукти, нуждаещите се получиха и консултации и информация по различни социални и здравни теми. Проведени са над 11 600 индивидуални консултации и 150 групови срещи, в които са участвали повече от 1600 души.

БЧК – В. Търново вече 10 години осъществява с „Билла България" ЕООД съвместната благотворителна кампания „Купи и дари". Тя се реализира в магазините на търговската верига във Велико Търново – 2 магазина, и 1 в град Свищов. Клиентите закупуват хранителни продукти и ги поставят в специално брандирани за целта колички. През миналата година са получени 436 571 кг хранителни продукти на обща стойност 111,87 лв. Благодарение на кампанията бяха подпомогнати 60 души с хранителни пакети и 415 души, настанени в Дом за стари хора „Венета Ботева" – гр. В. Търново, ДПЛУИ „Надежда" – с. Церова кория, община В. Търново, и ЦНСТПЛД – с. Овча могила, община Свищов.

Организацията продължава да изпълнява и програмата „Топъл обяд", предназначена за ученици от 8 до 12 клас от социално слаби семейства за период от три месеца. Нейната основна цел е да се подпомагат учениците и техните родители, като по този начин се подпомага задържането им в училище. Топъл обяд по програмата са получили 38 ученици от Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски" – град Павликени и 44 ученици от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски" – град Златарица.

55 души са подпомогнати благодарение на инициативата на БМЧК за набиране на хранителни продукти и предоставянето им на социално слаби хора и семейства, изпитващи трудности при осигуряване на прехраната.

Всяка година със средства от НС на БЧК се осъществява и друга инициатива, чиято цел е подпомагане на деца в риск, като през 2025 г. 129 деца са получили помощ благодарение на нея.

От предоставена хуманитарна помощ от Червения полумесец бяха подпомогнати 483 лица с детски, дамски и мъжки дрехи, обувки и аксесоари.

Организацията продължава да развива своя доброволчески потенциал. През 2025 г. в БЧК – Велико Търново са активни 225 доброволци и над 5600 членове, обединени в 152 дружества в областта. Доброволците участват активно в социални инициативи, кампании за кръводаряване, обучения по първа помощ и дейности при бедствия и кризисни ситуации.

В областта на обучението по първа долекарска помощ през годината са обучени 2214 кандидат-водачи на МПС, 121 служители от фирми и институции, както и 158 учители, родители и детегледачи на деца до 8-годишна възраст.

Активна е и работата в превенцията на водния травматизъм. В рамките на програмата „Приятели с водата" са обучени 981 ученици от 1 до 4 клас и 48 преподаватели от училища в областта. През годината са обучени 49 нови водни спасители, както и са заверени квалификациите на 279 водни спасители за работа на басейни и морски плажове.

Планинската спасителна служба в областта поддържа готовност чрез два отряда във Велико Търново и град Елена. В тази връзка се провеждат учебни занятия и тренировъчни спасителни акции, а доброволният екип за работа при бедствия, аварии и кризи продължава да повишава своята подготовка чрез обучения, тренировки и регионални учения.

Особено активна роля в хуманитарната дейност на организацията има Българският младежки Червен кръст – Велико Търново, който обединява 150 млади доброволци в 8 клуба в региона – във Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. През годината младежите реализираха десетки инициативи, насочени към здравна превенция, първа помощ, доброволчество и социална подкрепа.

Доброволците от БМЧК организираха кампании за борба с тормоза в училище, информационни инициативи за превенция на ХИВ/СПИН, тютюнопушене и зависимости, както и обучения и демонстрации по първа помощ пред ученици и граждани. Те активно участваха и в благотворителни кампании за подпомагане на деца и хора в неравностойно положение, както и в инициативи, насърчаващи доброволчеството и социалната отговорност сред младите хора.

Младежките доброволци проведоха и редица образователни и социални инициативи в училища, детски градини и социални центрове, както и благотворителни акции за набиране на хранителни продукти и средства за нуждаещи се.