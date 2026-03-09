И пенсионери, и ръководителят на областната станция подкрепиха пощенския протест в Добрич

В първия ден за изплащане на пенсии през март служителите на централния пощенски клон в Добрич посрещнаха възрастните хора не на гишетата, а на входа на клона. С лозунги „Протест", „Достойно заплащане", „Срамувам се от заплатата си", „По-добри условия на труд" те заявиха, че настояват за 5 процента увеличение на заплатите, което да бъде осигурено в новия удължителен бюджет.

„Най-елементарните ни изисквания са за достойно заплащане и подобряване на условията на труд. Казвам достойно заплащане – не нещо повече. Много хора се срамуват от заплатите, за които работят, а за някои семейства положението е наистина бедствено", каза Петранка Узунова, служител в „Български пощи" – Добрич, председател на синдикалната организация на КНСБ. „Надяваме се с протеста да постигнем минималните пет процента увеличение", добави тя. „Български пощи" не получиха 5-процентово увеличение на заплатите за изтеклите три месеца, тъй като това е държавна фирма, а по удължителния закон тези проценти се разпределиха по бюджетните организации. Затова настояваме във втория удължителен закон тези 5 процента да бъдат осигурени, тъй като 70 процента от работещите в пощенския бранш, както в Добрич, така и в страната, са на минимално месечно възнаграждение", обясни Борислав Борисов, експерт в Регионалния съвет на КНСБ в Добрич.

Узунова сподели , че работи в пощата вече 28 години и възнагражденията са били много малко над минималната работна заплата.„Винаги сме били около 20–30 лева над минималната заплата. И сега положението е подобно. Има пощальони и сортировачи, които след увеличението на минималната заплата тази година останаха под нея и се наложи допълнително да им добавят по няколко лева, за да достигнат минималното възнаграждение", обясни Узунова. Друго основание, според пощенските служители, да искат увеличение на заплатите, са допълнителните дейности, които изпълняват тази година за обмяна на левове в евро. „Това натоварва всички, които работят в съответните пощенски станции, където се извършва тази обмяна", каза още Узунова.

По думите й ниското заплащане води до сериозно текучество на кадри.

„Има желание на млади хора за започнат работа в пощите. Идват с голям ентусиазъм и инициатива. Стоят месец – два – три и после тръгват. ", допълни Узунова.

В областната станция на „Български пощи" в Добрич работят около 160 служители, като близо 70% от тях получават минимална работна заплата. Освен за по-високи заплати, протестиращите настояват и за подобряване на условията на труд и по-ясна държавна политика за бъдещето на пощенския сектор.„Държавата е абдикирала от развитието на този сектор, няма финансиране. Няма ясна визия за бъдещето, а тези хора извършват важна социална дейност", каза още Борисов.От КНСБ предупреждават, че, ако исканията на служителите не бъдат чути, протестните действия станат по-изразителни. „Протестът в структурите на „Български пощи" се организира от КНСБ в цялата страна. КНСБ провежда протестни акции и в други сектори в периода 9 – 12 март преди приемането на втория удължителен бюджет", уточни Борисов.

Ръководителят на Областната пощенска станция в Добрич инж. Светослав Гочев подкрепи протеста на служителите, като добави, самият той е член на КНСБ.