0,3% инфлация отчете НСИ за февруари

Освободиха и зам.-областните управители на Пловдив, нови назначения засега няма

Атанас Ташков

Това става две седмици след отстраняването на проф. Христина Янчева

Две седмици след освобождаването на проф. Христина Янчева като областен управител на Пловдив, днес заповеди са връчени и на заместниците й Нурджан Караджова и Атанас Ташков, научи "24 часа".

Ташков е член на ГЕРБ, а Караджова - на ДПС.  Още преди десетина дни пръв от областната управа ги тръгна главният секретар Николай Чунчуков, който на следващия ден беше назначен за зам.-кмет в  "Източен", район, чийто управник беше в мандата 2025-а-2019 г. Мястото му като главен секретар в Областната администрация зае Николай Аджеларов, който години наред отговаряше за имотите - и в тази структура, и в Община Пловдив. 

Нурджан Караджова. Снимка: Областна администрация Пловдив
