Освободиха зам.-областния на Благоевград, ГЕРБ с остра реакция - реваншизъм е

Заместник-областният управител на Благоевград Христо Ангелов е освободен от работа. Това стана със заповед на министър-председателя Андрей Гюров от днес. Засега няма назначен на негово място.

Това стана дни след като бе освободен областният управител Георги Динев и на негово място бе назначен Николай Куколев. Ангелов бе заместник на предишния областен управител от ГЕРБ.

ГЕРБ - Благоевград изрази категоричното си неодобрение към "реваншистката политика, водена от служебния кабинет на Андрей Гюров, който до момента е извършил над 50 кадрови смени на висши държавни служители". В позиция на партията се казва, че тези действия са в "пряко противоречие с публично заявените намерения на Куколев за приемственост и запазване на експертния потенциал на областната администрация"

"Вместо това ставаме свидетели на поредна кадрова чистка, предприета от служебното правителство чрез неговите представители по места, което оставя администрацията без кадър от ръководството, който е работил по администриране на организационните и технически процеси във връзка с предсрочните избори", се казва още в становището на ГЕРБ. От партията на Бойко Борисов допълват, че "администрацията трябва да бъде ръководена на принципите на професионализма, експертизата и стабилността, а не да се превръща в инструмент за политически реваншизъм и подмяна на кадри". Смяната на Христо Ангелов била без ясни мотиви поражда основателни съмнения за политически реваншизъм.

ГЕРБ настояват за прозрачност и ясни аргументи относно предприетите кадрови промени.