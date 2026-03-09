Дрогиран прегази съпругата си в село Обручище, тя е с опасност за живота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опит за убийство е извършен около полунощ в неделя в старозагорското село Обручище. По първоначална информация мъжът, на 36 години, е преследвал бившата си съпруга, на 29 години, си с автомобил и умишлено я е прегазил след скандал между двамата. След което мъжът изоставил колата и побягнал.

На място били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалата жена е транспортирана в болница, където е настанена за лечение. Лекарите съобщават, че тя е с тежки наранявания и с опасност за живота.

Заподозреният е задържан. При направения тест той е дал положителна проба за наркотици, съобщава Нова тв.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.