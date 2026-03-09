Във Видин хванаха дилър с килограм канабис, непълнолетна също разпространявала дрога



Видинско полицаи от сектора за противодействие на криминалната престъпност" задържали 28-годишен криминално проявен местен жител. Видинчанинът бил спрян за полицейска проверка пред жилищен блок в кв. Панония. Мъжът изхвърлил на земята две топчета със зелена суха листна маса. Тревата, с общо тегло 18.58 грама, реагирала на канабис при полевия наркотест.

По-късно, в условията на неотложност, било извършено претърсване в обитаван от него апартамент. Там разследващите открили и иззели електронна везна и два плика, съдържащи общо 1080 грама зелена суха листна маса, индикирала на канабис при наркотеста. Работата по случая продължава, съобщиха от полицията

Същият ден криминалисти от РУ на полицията във Видин предприели претърсване в апартамент в областния град, обитаван от непълнолетно момиче. Там открили и иззели електронна везна и плик с 14 топчета, съдържащи зелена суха листна маса. Тревата, с общо тегло 17.38 грама, реагирала на канабис при полевия наркотест. И по двата случая са образувани досъдебни производства.