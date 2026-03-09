Мотоциклетист загина при катастрофа на пътя Кранево - Албена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мотоциклетист катастрофира тежко и загина на пътя Кранево-Албена, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 8 март, около 11:20 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по пътя село Кранево в посока курорта „Албена". На място е установено, че 33-годишен мъж, водач на мотоциклет „Сузуки", губи контрол и след многократно завъртане спира движението си в лозов масив.

Водачът умира на път за болница „Света Марина" в град Варна. По случая е образувано досъдебно производство.