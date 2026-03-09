Хванаха познайник на полицията, задигнал 1030 евро от къща в село Зърнево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванаха познайник на полицията, задигнал 1030 евро от къща в тервелското село Зърнево, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 6 март след проведени оперативни действия служители на Районното управление на МВР в Тервел задържат 36-годишен мъж, известен на МВР. В хода на работа е установено, че той е извършител на кражба от частен имот в село Зърнево на сумата от 1030 евро. Деянието е извършено на 4 март т.г. Привлечен е в качеството му на обвиняем.

Работата по случая продължава в условията на досъдебно производство.