Издирват 26-годишен мъж в Шумен

Полицията издирва 26-годишния Александър Петев Пенчев от Шумен по молба на близките му, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Мъжът е излязъл в следобедните часове на 7 март да разхожда домашното си куче и оттогава е в неизвестност.

Той е висок около 175 см, с продълговато мургаво лице, къса кестенява коса и с обица на дясното си ухо. Няма информация за дрехите, с които е бил облечен.

Кучето му е намерено в кв. „Боян Българанов“ от местни жители и е предадено в приюта за домашни любимци „Тонка Петрова“ в града. Малко по-късно е разпознато от близки на Александър и е прибрано от тях в дома му.

От полицията отправя призив към всички, които имат информация за местонахождението на мъжа, да подадат сигнал на телефони с номера 112 и 054800588.