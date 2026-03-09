ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0,3% инфлация отчете НСИ за февруари

Издирват 26-годишен мъж в Шумен

3060
26-годишният Александър Пенчев

Полицията издирва 26-годишния Александър Петев Пенчев от Шумен по молба на близките му, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Мъжът е излязъл в следобедните часове на 7 март да разхожда домашното си куче и оттогава е в неизвестност.

Той е висок около 175 см, с продълговато мургаво лице, къса кестенява коса и с обица на дясното си ухо. Няма информация за дрехите, с които е бил облечен. 

Кучето му е намерено в кв. „Боян Българанов“ от местни жители и е предадено в приюта за домашни любимци „Тонка Петрова“ в града. Малко по-късно е разпознато от близки на Александър и е прибрано от тях в дома му. 

От полицията отправя призив към всички, които имат информация за местонахождението на мъжа, да подадат сигнал на телефони с номера 112 и 054800588. 

