Във Варна хванаха шофьор на ел. мотопед с над 1,5 промила алкохол

При проверка на сектор "Специализирани полицейски сили" е заловен шофьор на електрически мотопед с над 1,5 промила алкохол в кръвта, съобщиха днес от пресцентъра на дирекцията на МВР във Варна. Мъжът е на 31 години. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията съобщават още за хваната 33-годишна жителка на село Старо Оряхово, която карала автомобил без застраховка „Гражданска отговорност“ и без регистрация. Докато траела проверката, жената извикала двама свои познати, които хвърлили електрическа тротинетка по полицейския автомобил и оказали съпротива на униформените. За увреждането на служебната кола и неподчинение на полицейско разпореждане срещу двамата мъже е образувано досъдебно производство. Срещу шофьорката е започнат заявителски материал.

БТА припомня, че по данни на "Пътна полиция" през миналата година в региона са хванати 626 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол, като 263 от тях са били с над 1,2 промила. Броят на заловените водачи с наркотици е 213. През 2025 г. на водачи на тротинетки са наложени над 2 хиляди санкции. В края на януари тази година шофьор с близо 4 промила алкохол в кръвта катастрофира на пътя Варна – Бургас, като се блъсна в разделителната мантинела.