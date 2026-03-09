Прокурор и адвокат съгласни: Условна присъда трябва за смъртта на 13-годишната Габи от Пловдив

Момичето издъхна след удар на пешеходна пътека, само близките му настояха шофьорката да лежи в затвор

За условна присъда по делото за смъртта на 13-годишната Габриела, пометена на пешеходна пътека в Пловдив, настоя както защитата на подсъдимата Веселина Семова, така и представителят на държавното обвинение. Според адвокат Росица Драгинова и прокурора Светлозар Лазаров ефективната присъда в случая няма да е необходима. Единствено близките на загиналото момиче поискаха шофьорката да влезе в затвора.

Фаталната катастрофа стана на 11 юли 2023 г. Габриела и майка ѝ Диана Матанова пресичали на пешеходна пътека на "Брезовско шосе", когато Семова ги блъснала. Момичето издъхна по път към болницата. Водачката признава вината си и на първа инстанция получи 2 г. условно с 4-годишен изпитателен срок. Близките на детето обжалваха, но Апелативният съд ги поряза, тъй като адвокатът им не поиска ефективна присъда пред Окръжния. Въпреки това ВКС настоя жалбата да бъде разгледана и наказанието беше завишено с 8 месеца, а изпитателният срок - с година. Върховните магистрати обаче откриха нарушения и делото отново се върна, като този път съставът, който го разглежда, се председателства от шефката на Апелативния съд Миглена Тянкова.

Прокурор Лазаров заяви, че според него жалбата на близките на Габриела е неоснователна. "Много е тежък резултатът. Освен телесната повреда на майката, касае се за загинало детенце на пешеходна пътека. Трагедия голяма. Но целите на генералната и индивидуалната превенция едва ли биха били изпълнени с ефективно наказание", каза той. И поиска от съда да потвърди вече веднъж увеличената присъда от 2 г. и 8 месеца условно. Прокурорът изтъкна малкият опит на Семова зад волана и изказаното от нея искрено съжаление.

Адвокатът на част от близките на Габриела Младен Донев беше кратък и единствено поиска ефективна присъда, тъй като е загинало дете. Роднините на момичето пък настояха най-накрая да се сложи край на толкова дълго продължилото съдебно производство.

Защитничката на Веселина Семова Росица Драгинова продължава да твърди, че жалбата на близките не е била допустима, тъй като на първа инстанция те са се съгласили с адвоката си, който не поиска ефективна присъда. Тя изтъкна, че клиентката ѝ категорично се е отказала да се качва зад волана на автомобил. "Всяка сутрин се събужда с мисълта, че иска тя да в била на мястото на починалото дете. Както каза прокурорът, ще се промени ли нещо, ако тя влезе в затвора", попита адвокат Драгинова. И посочи, че в момента на катастрофата на мястото на инцидента имало ремонт и знакът за ограничение на скоростта бил ниско долу. Освен това го скривала паркирана кола. По думите ѝ единствено тежкият резултат от деянието не е достатъчен, за да налага ефективна присъда.

"Нека съдът бъде справедлив и да прецени. Наистина съжалявам, наистина е непоправимо това, което се случи", каза Веселина Семова пред магистратите.

След кратко съвещание съдебният състав обяви, че ще произнесе решението си в законовия срок.