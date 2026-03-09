Заместник областните управители на Хасково Митко Петров и Богдан Кирилов са освободени от длъжност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Считано от днес, със заповед на служебния премиер Андрей Гюров от длъжност са освободени заместник областните управители на Хасково Митко Петров и Богдан Кирилов, съобщиха от пресцентъра на държавната администрация.

Благодарим на служителите на областна администрация – Хасково, както и на държавните и общинските институции за отдадеността, с която изпълняват своите задължения, за проявената отговорност, професионализъм и коректност, както и за доброто сътрудничество през времето на нашата съвместна работа, са посочили двамата, цитирани от пресцентъра.

Към настоящия момент няма информация относно бъдещи назначения за заместник областни управители, допълват от областната управа, цитирани от БТА.

Петров бе два пъти заместник областен управител на Хасково. За пръв път той бе на поста в последния кабинет на Бойко Борисов. За втори път го зае на първи август 2023 година. Кирилов заемаше длъжността от 10 юни миналата година.