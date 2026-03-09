ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хан Дзюн: Китай използва над 300 хиляди дрона в зе...

16-годишен налетя на полицаи в "Столипиново", родителите му се впуснаха да помагат

24 часа Пловдив онлайн

Кв. "Столипиново" Снимка: Никола Михайлов

Преди това се карали и били със съседи

Трима души, сред които и 16-годишно момче, са задържани за агресия срещу полицейски служители в Пловдив, съобщават от МВР. Около 17 ч. вчера патрул на Шесто РУ предприел бързи действия по сигнал за скарване на адрес в квартал „Столипиново". Още с пристигането си униформените прекратили кавгата, възникнала между възрастна обитателка и неин родственик, от една страна, и семейство с непълнолетния им син, от друга. По време на проверката на всички участници били издадени протоколи по Закона за МВР с предупреждения да не се саморазправят помежду си. Пренебрегвайки полицейското разпореждане обаче, тийнейджърът продължил да се държи грубо и се нахвърлил с удари върху опонентите си. При опит да бъде задържан, агресивното му поведение се насочило и към служителите на реда, а в съпротивата се включили и неговите баща (на 48 г.). и майка - на 43. Тримата са отведени за едно денонощие в полицейския арест. По случая е започнатото бързо производство за нанасяне на телесна повреда под ръководството на  Районната прокуратура в Пловдив.

Кв. "Столипиново"

