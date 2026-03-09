ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хан Дзюн: Китай използва над 300 хиляди дрона в зе...

Шофьор блъсна шест коли в автокъща и избяга

720
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Шофьор блъсна шест коли, намиращи се в автокъща, и избяга. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора. По първоначална информация в събота, малко след 22:30 часа, по главния път Стара Загора- Нова Загора се е движил лек автомобил „Ауди“, собственост на 49-годишна жена, но управляван от мъж. По време на движението водачът изгубил контрол над автомобила и минал през оградната мрежа и влязъл в двора на автокъщата, при което причинил имуществени вреди на шест автомобила, паркирани в двора на автокъщата.

След това напуснал местопроизшествието пеша и се укрил. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия шофьорът на лекия автомобил е установен - мъж на 51 години, пише БТА. 

Работата по случая продължава.

Полиция

