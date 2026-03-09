"Спаси София": Десетата оставка на зам.-кмет поставя сериозни въпроси за управлението на София

Поредната оставка в ръководството на Столична община е факт, след като днес напусна и заместник-кметът по култура и туризъм Благородна Здравкова. Новата оставка идва само седмица след тази на заместник-кмета по екология Надежда Бобчева, която от името на кмета Терзиев отговаряше за мегапоръчката за сметосъбирането, което според общинските съветници от "Спаси София" е сигнал за сериозни проблеми в управлението на столицата, съобщиха от партията.

„Когато в рамките на броени дни двама зам.-кметове напускат позициите, това неизбежно поставя въпроса как функционира управленският екип на столицата и как това се отразява върху работата за града", пита общинският съветник от "Спаси София" Стефан Спасов.

От формацията допълват, че подобно текучество в ръководния екип на общината поставя под въпрос способността на администрацията да изпълнява ключови политики и проекти. Спасов допълни: "честите промени в управленските позиции довеждат до забавяне на важни решения и до липса на последователност в управлението на града."

От "Спаси София" припомнят, че Благородна Здравкова е десетият напуснал заместник-кмет, след оставките на приближените до Терзиев хора Иван Василев, Надежда Бобчева и Никола Барбутов.

„Текучеството е огромно, практически няма момент в който екипът на Столична община е изцяло запълнен. Докато ресорните зам.-кметове се ориентират в проектите и административните процедури идва време да си тръгнат и работата започва от начало. Незапълнени стоят ключови позиции като главен архитект и не е ясно кой носи отговорност за продължаващото презастрояване. Хората се питат дали това не се прави умишлено, за да се избяга от носенето на ясна отговорност", каза общинският съветник Андрей Зографски от "Спаси София".

От формацията призовават за повече прозрачност относно истинските причини за множеството оставки и настояват кмета Терзиев да даде ясен отговор как ще бъде гарантирана стабилността на управлението и изпълнението на ключовите политики.

„Кметът дължи честен отговор, особено имайки предвид заявките за управленски способности на Терзиев, идващ от частния сектор. Когато 10 човека напуснат, възниква въпросът в тях ли е проблемът или в този, който остава", категоричен е Андрей Зографски, който допълва, че „стабилното управление на столицата е ключово за реализирането на редица важни проекти, свързани с екологията, транспорта, градската среда и финансите на София."