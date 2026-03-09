Концертът за откриване на „Мартенски музикални дни" – в две зали едновременно

Финалното събитие от „Русе Арт Фест" и встъпителен концерт към 65. МФ „Мартенски музикални дни" ще бъде излъчен на живо онлайн от Live7TV. Благодарение на партньорството с медията, откриването ще бъде достъпно и за широката аудитория чрез онлайн стрийминг, позволявайки на почитателите на класиката да се насладят на изпълненията в реално време от всяка точка на света. Концертът на Русенския фестивален оркестър под диригентството на Маестро Емил Табаков ще се състои на 13 март от 19 часа в Голямата зала на Доходното здание. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Солист в празничната вечер ще бъде световноизвестното сопрано Красимира Стоянова, която ще изпълни финалната сцена из операта „Капричио". Програмата включва още Бетовеновия Концерт за пиано №3 и Mondscheinmusic на Рихард Щраус.

Поради огромния интерес и бързото изчерпване на билетите, Община Русе е подготвила специален комплимент към гражданите и гостите на града. Всички, които не са успели да вземат своите покани, ще могат да проследят концерта чрез пряко излъчване на голям екран в Камерна зала на Доходното здание, разполагаща с близо 170 седящи места. Входът за прожекцията в Камерна зала е свободен, без предварително запазване на места.

Преди музикалното събитие, от 18 часа, във фоайето на Доходното здание ще бъде открита изложба живопис на художника Гриша Кубратов.

Концертът на Фестивалния оркестър е част от „Русе Арт фест", който се осъществява по Договор №BG-RRP-11.021-0006-C01 „Русе Арт Фест", СНД-НФК, процедура № BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ Ново поколение местни политики за култура за големи общини".

Фестивалът „Мартенски музикални дни" се финансира от Община Русе, Министерство на културата и генералните спонсори А1, ОББ и Инвестбанк. Дългогодишни съмишленици в реализацията са Дунарит, Булмаркет, Линамар, Дунавтурс, ВиК, Винарска изба „Нисово", Гамаконсулт, Общински пазари и хотелите „Дунав плаза", „Космополитън" и „Адео". За общата му реализация през 2026 съдействат НУИ „Проф. Веселин Стоянов", Българска фестивална асоциация, Русенска художествена галерия, Държавна опера Русе, ОП „Русе арт", посолството на Испания и посолството на Израел. Медийни партньори, предаващи духа на фестивала, са БНР, БНТ, БТА, Live 7 TV, Радио Русе, както и редица местни, регионални и национални електронни и печатни издания.