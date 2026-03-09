Кметовете на 10-те общини от област Смолян искат КЕВР да преразгледа цената на водата

Кметовете на десетте общини в област Смолян, които са от различни политически сили, настояват да бъде преразгледано решението за увеличаване на цената на водата. Писмо с исканията им е изпратено до Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг".

В документа се посочва, че подобно увеличение трябва да бъде обосновано с прозрачни разчети и да бъде обвързано с конкретни ангажименти за подобряване на качеството и надеждността на предоставяната услуга.

От 1 март, според информация от ВиК- Смолян цената на услугите по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води се увеличава с приблизително около 20 евроцента на кубически метър. Кметовете настояват да бъдат представени ясни аргументи и икономическа обосновка за причините, които налагат повишаването на цената на водата.

Сред исканията им са извършването на нов анализ и преразглеждане на решението за цената, предоставяне на публична и подробна икономическа обосновка за формирането ѝ, както и изготвяне на реалистичен инвестиционен план с конкретни срокове и мерки за подобряване на водоснабдяването в региона.

През 2025 година цената на водата в Смолянско достигна приблизително 5,70 лева за кубически метър с ДДС, което я поставя сред по-високите цени на ВиК услугите в страната.

В писмото си те заявяват, че ще продължат да настояват за решения, които гарантират справедлива цена на водата, надеждно водоснабдяване и реални инвестиции във водната инфраструктура на региона.

Позицията е подписана от кметовете на общините Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Чепеларе, Девин, Доспат, Борино, Баните и Неделино.