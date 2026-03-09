Ирина Дакова е новият зам.-кмет по култура и туризъм на София

След дългогодишна професионална кариера Благородна Здравкова се оттегля от поста след навършване на право на пенсия

Кметът на София Васил Терзиев назначава Ирина Дакова за заместник-кмет по направление „Култура и туризъм" в рамките на въведената нова управленска структура на Столична община. Тя встъпва в длъжност от 10 март. Терзиев благодари на досегашния заместник-кмет Благородна Здравкова за отдадената работа и приноса ѝ към развитието на културните политики на града. След дългогодишна професионална кариера тя се оттегля от поста след навършване на право на пенсия, съобщиха от Столичната община.

„Ирина Дакова познава добре културния сектор на София и през годините е работила активно за развитието на общинските културни програми. Вярвам, че с нейния опит ще дадем нова енергия на културната политика на града и ще създадем по-добри условия за хората и организациите, които създават култура", коментира кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Назначението следва промените в управленската структура на Столична община, които влязоха в сила през февруари 2026 г. и въвеждат по-ясно разпределение на отговорностите между отделните направления. В тази рамка направлението „Култура и туризъм" обедини културните политики и развитието на туристическия потенциал на София, така че културните събития, инфраструктурата и туристическият облик на града да се развиват като част от обща политика.

В новата си роля Ирина Дакова ще работи за изпълнението на стратегията на Столична община „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София". Сред основните акценти са подкрепата за културните оператори и институции, разширяването на достъпа до култура в различните части на града и развитието на културните индустрии като част от икономическото и туристическо развитие на столицата, уточняват от общината.

Ирина Дакова има дългогодишен професионален опит в управлението на културни програми, културната дипломация и развитието на политики в областта на културното наследство и визуалните изкуства.

От октомври 2025 г. е началник на отдел „Културно наследство, музеи, галерии и визуални изкуства" в Министерството на културата, където координира работата на специализираните експертни съвети към министъра и участва в разработването и прилагането на политики, свързани с музейната дейност, движимото културно наследство и визуалните изкуства.

В периода 2017–2025 г. работи като главен експерт в дирекция „Култура" на Столична община. В тази роля администрира ключови общински програми за подкрепа на културния сектор, сред които Програма „Култура", Програма „Мобилност" и Програма „Навън".

Преди това е старши експерт в Държавния културен институт към Министерството на външните работи, където работи по реализацията на културни проекти на българските дипломатически мисии, управление на фонда от произведения на изкуството и организацията на културни и изложбени програми.

Ирина Дакова е магистър по изкуствознание от Националната художествена академия, магистър по европеистика и социални науки от Софийския университет „Св. Климент Охридски". Специализирала е музеология в Солунския университет "Аристотелис".