Водач на тротинетка блъсна 12-годишно дете в Перник

Полицията в Перник разследва случай на блъснато дете от тротинетка, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на 7 март на площад „Кракра Пернишки“ в областния град.

Момиче на 12 години е пострадало, след като е било пометено от индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от момче, което след инцидента е избягало. Сигналът е подаден от майката на момичето.

На пострадалата е оказана първа медицинска помощ в пернишката болница, а впоследствие е била прегледана в столично здравно заведение, където е установено, че има фрактура в областта на глезена, пише БТА.

Образувано е досъдебно производство, в рамките на което е установен извършителят, който също е на 12 години и е от Перник. Родителите на детето са уведомени, а работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.

От полицията призовават и напомнят, че управлението на електрически тротинетки по площади и паркове е забранено. Децата трябва да използват такива превозни средства само на разрешените за това места и под родителски контрол. Препоръчително е използването на предпазни средства, като каски и протектори. Водачите са длъжни да се движат внимателно и да не застрашават безопасността на пешеходците.