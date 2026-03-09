22-годишна шофира в Шумен на коктейл от наркотици, иззеха колата й

Жена на 22 години от Шумен е установена да шофира след употреба на два вида наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Малко преди 21:30 часа вчера за проверка на бул.“ Велики Преслав“ в Шумен полицаи са спрели за проверка жената, която управлявала лек автомобил „Нисан Микра“ с разградска регистрация. След като е тествана за шофиране след употреба на наркотични вещества и техни аналози, е отчетна положителна на амфетамин и метамфетамин проба. При извършен личен обиск у нея е намерена пластмасова кутия и найлоново пликче със суха тревна маса, по нейни данни- марихуана.

Автомобилът на жената е иззет. Тя не е дала кръвна проба за анализ, след което е задържана за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен, съобщи БТА.

Вчера, малко след 11:00 часа, в района на бензиностанция на входа на с. Ивански, полицаи са задържали и 22-годишен мотоциклетист от селото, който също шофирал след употреба на наркотици. След тест е установено, че е употребил метамфетамин. При проверката служителите на реда изяснили още, че мотоциклетът не е регистриран по надлежния ред, а водачът имал наложено наказание да управлява моторно превозно средство.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

Полицаи задържаха в Шуменско и мъж, шофирал с близо 2,3 промила алкохол, както съобщи БТА по-рано днес.