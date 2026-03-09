30-годишен преби приятелката си в Смядово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 30 години от Смядово е задържан за нанесена телесна повреда на 34-годишна жена в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 19:30 часа на 7 март мъжът е нанесъл удари с юмруци в областта на главата на жената. Малко по-късно той е задържан от служители на реда.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА.

Полицаи задържаха на 22 януари 43-годишен мъж от Каолиново за домашно насилие над родителите му, а на 18 януари - мъж на 44 години от Шумен, след като проявил агресия и нанесъл удари с ръце на 33-годишна жена, с която живеел на семейни начала.

На територията на Районното полицейско управление в Шумен се отчита 18 процента ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година – 81, спрямо 66 за 2024 г.