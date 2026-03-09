ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БАН и Народният театър ще си сътрудничат

3872
Сградата на БАН

Заместник-председателят на Българската академия на науките (БАН) проф. Емануел Мутафов и директорът на Народния театър „Иван Вазов“ Васил Василев обсъдиха подписването на меморандум за сътрудничество между двете институции днес на среща в театъра. Това съобщават от БАН в сайта си.

Академията има установено сътрудничество с Националната академия за театрално и филмово изкуство, с Националната музикална академия и с Националната художествена академия, каза проф. Мутафов и представи организираните съвместни инициативи.

Проф. Емануел Мутафов е бил директор на Института за изследване на изкуствата на БАН и разказа за изследователската работа на театроведите в Академията. В Народния театър предстои премиерата на спектакъла „Малката Англия“ по едноименния роман на Йоана Каристиани. Това е първата театрална адаптация на произведението. Преводът на книгата, спечелила Националната награда за литература на Гърция през 1998 г., е на проф. Емануел Мутафов.

На срещата заместник-председателят на БАН покани директора на Народния театър да присъства на първата консултативна среща, която Българската академия на науките организира на 13 март по повод националния призив „150 години Априлско въстание: Памет, единение и бъдеще“.

Сградата на БАН

