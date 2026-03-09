Задържаха мъж от село Борци да шофира с близо 2,3 промила алкохол

Полицаи задържаха мъж от село Борци, община Венец, шофирал с близо 2,3 промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР В Шумен.

Малко след 02:00 часа на 9 март в дежурната част на областната полиция е подаден сигнал за преобърнат автомобил на пътя между селата Борци и Венец. На място е изпратен екип на „Пътна полиция“. Установено е, че шофьорът на лек автомобил „Пежо 307“ с шуменска регистрация, поради движение с несъобразена скорост, е загубил контрол над автомобила и се преобърнал на пътя. Шофьорът - 55-годишен от село Борци, е тестван за шофиране след употреба на алкохол. Отчетени са 2,28 промила в издишания от него въздух.

Мъжът е прегледан от медицински екип във Венец, който установил, че е без травматични наранявания. Той е дал кръвна проба за анализ, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случая е образувано бързо производство.

Полицаи са задържали малко след 00:20 часа на 7 март и 32-годишен шуменец, който управлявал лек автомобил „Ауди" с 1,92 промила алкохол. Колата му е иззета като веществено доказателство по образуваното бързо производство.

Преди дни полицаи задържаха във Върбица 39-годишен водач, шофирал с над 2,2 промила алкохол, а на 12 януари - 59-годишен шуменец с 3,05 промила алкохол.