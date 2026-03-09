ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ден 13 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

Пътна полиция

В рамките на изминалия ден с а установени общо 13 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, четирима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират седем, трима са отказалите тестване, съобщиха от полицията. 

16412 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19431 водачи и пътници. Съставени са 4380 фиша и 453 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция

