Мъж открадна кола в Угърчин и катастрофира с нея

2316
Полиция СНИМКА: Архив

Млад мъж е откраднал автомобил в Угърчин, след което катастрофирал, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигналът за противозаконно отнет лек автомобил и постъпил в събота през нощта. След това превозното средство е установено от полицейските служители на тротоар на ул. „Васил Левски“ в града, с нанесени щети след удар в железобетонен стълб. 

На шофьорското място зад волана е открит 23-годишният мъж от града, който незабавно е откаран за лечение към медицинско заведение в Плевен. На водача е взета кръв за анализ, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА. 

През почивните дни станаха две катастрофи със загинали.

Полиция СНИМКА: Архив

