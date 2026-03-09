ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристалина Георгиева: Държавите да се готвят за въ...

Николай Денков: Много е важно удължителният закон за бюджета да бъде приет

Ако няма удължителен закон за бюджета, България остава без яснота как ще се изплащат заплати, пенсии и всичко увисва във въздуха, каза съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков пред журналисти.

Много е важно удължителният закон да бъде приет, заяви той.

Предполагаме, че служебният финансов министър най-добре знае какви са изчисленията и какво е възможно, така че това, което те внесат – това ще подкрепим, добави Денков, цитиран от БТА. 

Попитан дали ще подкрепи предложението на „ДПС - Ново начало" , което предвижда в бюджета да бъдат разписани великденски добавки за пенсионерите, Николай Денков отговори, че това е нещо, което трябва да направи редовното правителство. Има своята логика и аз също приемам това като дългосрочна политика, но не е сега моментът. Ясно е, че се прави предизборно, допълни той.

/МК/

