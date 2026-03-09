ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристалина Георгиева: Държавите да се готвят за въ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22434683 www.24chasa.bg

ДПС предлага по 55 евро великденска надбавка за най-бедните пенсионери

3020
Йордан Цонев с Байрам Байрам от ДПС в пленарната зала Снимка: Румяна Тонева

По 55 евро великденска надбавка да получат най-бедните пенсионери, а останалите - по 15, предлагат от ДПС.

Днес от движението внесоха проект на решение в парламента за парите за възрастните, в който са разписали по 55 евро за онези, които с пенсия под линията на бедност или сборът на пенсията заедно с добавките и компенсациите не надвишава линията на бедност за 2026 г., както и 15 евро еднократна великденска добавка към пенсиите на всички останали пенсионери.

Под линията на бедност са около 856 хиляди пенсионери, а над нея - 1,216 млн. възрастни.

Йордан Цонев с Байрам Байрам от ДПС в пленарната зала

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди