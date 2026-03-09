ДПС предлага по 55 евро великденска надбавка за най-бедните пенсионери

По 55 евро великденска надбавка да получат най-бедните пенсионери, а останалите - по 15, предлагат от ДПС.

Днес от движението внесоха проект на решение в парламента за парите за възрастните, в който са разписали по 55 евро за онези, които с пенсия под линията на бедност или сборът на пенсията заедно с добавките и компенсациите не надвишава линията на бедност за 2026 г., както и 15 евро еднократна великденска добавка към пенсиите на всички останали пенсионери.

Под линията на бедност са около 856 хиляди пенсионери, а над нея - 1,216 млн. възрастни.