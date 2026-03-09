5 г. затвор за мъж, продал на агент под прикритие над 10 кг наркотици

5 г. ще лежи в затвора за мъж, продал на агент под прикритие над 10 кг канабис. Благоевградският окръжен съд призна за виновен 49-годишен мъж и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 5 години при първоначален „общ" режим на изтърпяване на наказанието. На подсъдимия е наложено и наказание „глоба" в размер на 10 225.84 евро.

С присъдата на Окръжен съд-Благоевград подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода от 01.10.2024 г. до 21.11.2024 г., в с. Долна Градешница, общ. Кресна и с. Ново Делчево, общ. Сандански, на публично място, е разпространил (дал и продал) и направил опит да разпространи (да продаде) на служител под прикритие коноп/марихуана с общо нето тегло 10 891 гр. на обща стойност 217 820 лв. и метамфетамин с нето тегло 1,31 гр. на стойност 91,70 лв., всичко на обща стойност 217 911,70 лв., като наркотичните вещества са в особено големи размери.

Присъдата може да се обжалва и/или протестира пред Апелативен съд-София.