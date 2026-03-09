ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристалина Георгиева: Държавите да се готвят за въ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22434695 www.24chasa.bg

5 г. затвор за мъж, продал на агент под прикритие над 10 кг наркотици

Тони Маскръчка

672
5 г. затвор за мъж, продал на агент под прикритие над 10 кг наркотици. СНИМКА: Пиксабей

5 г. ще лежи в затвора за мъж, продал на агент под прикритие над 10 кг канабис. Благоевградският окръжен съд призна за виновен 49-годишен мъж и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 5 години при първоначален „общ" режим на изтърпяване на наказанието. На подсъдимия е наложено и наказание „глоба" в размер на 10 225.84 евро.

С присъдата на Окръжен съд-Благоевград подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода от 01.10.2024 г. до 21.11.2024 г., в с. Долна Градешница, общ. Кресна и с. Ново Делчево, общ. Сандански, на публично място, е разпространил (дал и продал) и направил опит да разпространи (да продаде) на служител под прикритие  коноп/марихуана с общо нето тегло 10 891 гр. на обща стойност 217 820 лв. и метамфетамин с нето тегло 1,31 гр. на стойност 91,70 лв., всичко на обща стойност 217 911,70 лв., като наркотичните вещества са в особено големи размери.

Присъдата може да се обжалва и/или протестира пред Апелативен съд-София.

5 г. затвор за мъж, продал на агент под прикритие над 10 кг наркотици. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди