Гюров и посланикът на Великобритания говориха за отбраната, икономиката и иновациите

1360
Андрей Гюров и Натаниел Копси КАДЪР: Фейсбук/Министерски съвет на Република България

Развитието на сътрудничеството в областта на отбраната, образованието, икономиката и иновациите обсъдиха служебният премиер Андрей Гюров и посланикът на Обединеното кралство Натаниел Копси. Това съобщиха от Министерския съвет във фейсбук.

По време на разговора е подчертано отличното двустранно сътрудничество и възможностите за засилване на стратегическото партньорство между двете страни.

В хода на срещата е отбелязано, че България и Обединеното кралство са близки съюзници в рамките на НАТО и работят активно за укрепване на сигурността в евроатлантическото пространство. Двете страни си сътрудничат и в рамките на "Коалицията на желаещите", като споделят общи цели за гарантиране на стабилността и международния ред.

Дискутирана е и актуалната ситуация в Близкия изток, като е подчертано, че България полага необходимите усилия за защита на своите граждани в региона, включително чрез организация на тяхното своевременно извеждане от зоните на конфликта.

Миналата седмица Гюров проведе работна среща с посланиците на страните членки на Европейския съюз, Обединеното кралство и Швейцария, както и с ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, на която представи приоритетите на служебния кабинет.

