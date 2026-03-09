ОИЦ-Русе стартира информационната си обиколка в област Русе с Община Иваново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областният информационен център започна днес годишната си поредица от информационни срещи в общините на област Русе. Първото събитие се състоя днес в Община Иваново. Кампанията се осъществява под мотото „Актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране през 2026 г." и ще продължи до 18 март. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе. СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Целта на срещите е да бъдат представени актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране, като специален акцент ще бъде поставен върху процедурите, насочени към местните власти, образователните институции, бизнеса, неправителствените организации и други.

По време на срещите експертите от ОИЦ ще запознаят присъстващите с информация за три отворени процедури за кандидатстване, както и за индикативните годишни работни програми за 2026 г., а именно:

• BG05SFPR002-2.016 – „Подкрепа за уязвими и маргинализирани общности" по Програма „Развитие на човешките ресурси";

• BG16RFPR001-1.010 – „Нови модели в производството от страна на МСП" по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021–2027;

• BG16RFPR001-6.001 - "Укрепване на промишления капацитет в областта на отбранителните способности".

Срещите ще продължат в следния график: